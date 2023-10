Rebecq : pas d’alternative à la MJ, pour l’instant

"On a hésité, mais je me rends compte que je ne convaincs plus personne, commente Dimitri Legasse, chef de file du groupe Union (majorité). Tout le monde est bien conscient de la nécessité d’offrir des activités aux jeunes, mais courir après une reconnaissance et un subventionnement était peine perdue. D’autant plus qu’il y a un passif. Je pense que les inspecteurs ont été mal aiguillés. Mais vouloir à tout prix, au forceps, obtenir un nouvel agrément est hypothétique. Ce serait s’entêter et se heurter à l’administration."

Au mois de juin 2023, la décision était prise, mais la majorité était à la recherche d’une formule alternative, pour proposer d’autres animations aux jeunes. L’ASBL n’a d’ailleurs pas été dissoute.

"On va prendre les choses autrement. On pourrait par exemple utiliser l’ASBL actuelle, quitte à modifier son objet social, afin de viser à nouveau la jeunesse. C’est un outil important. Un projet devra être rentré lors de la prochaine législature."

Les élections communautaires et communales approchent, le dossier est donc suspendu. Les différentes listes qui se présenteront à Rebecq inscriront très probablement une ligne dans leur programme, en définissant une alternative à la maison des jeunes.

Pour rappel, si l’agrément a été retiré, c’est par manque de réaction aux remarques formulées, avait argumenté le cabinet de la ministre Valérie Glatigny (MR). "Ces quatre dernières années, la MJ a pu bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement de l’inspection générale de la culture. Malheureusement, celle-ci nous indique que très peu de changements ont pu être observés malgré les conseils dispensés", expliquait le cabinet Glatigny en mars 2022. Celui-ci reprochait également un turnover et l’instabilité des équipes d’animation, "dissimulés par l’administration", ainsi qu’un manque de formation, un manque de travail en matière de citoyenneté, et l’absence de structure de consultation et de décision. Le cabinet de la ministre disait encore ne trouver aucune trace d’une éventuelle réunion de 2017 à 2020, épinglait des manquements administratifs, notamment au niveau de la comptabilité, ainsi qu’une remarque stigmatisante formulée par un membre de l’équipe de la MJ à l’égard d’un inspecteur de l’administration de la Culture.