Villers-la-Ville : un plan pour exercer ses réflexes en cas d'urgence pour certains travailleurs communaux

Ce vendredi matin, c’est dans la salle du collège de Villers-la-Ville, dans le cadre d’un déclenchement de plan d’urgence pour ce type d’exercice, que les membres de l’exécutif, certains responsables de services communaux, des représentants des services de secours et de la zone de police ont découvert un scénario qui s’est déployé progressivement pour éprouver leurs réflexes.

Tout a commencé en début de matinée, lorsqu’un livreur de colis a sonné à la porte d’entrée d’une habitation située en face de la maison de repos de Villers-la-Ville. Tout cela est évidemment fictif et n’a pas eu de conséquence en dehors de la salle du collège, mais les nerfs des participants ont été soumis à rude épreuve durant deux bonnes heures. Parce que ce coup de sonnette a provoqué une étincelle, et celle-ci a fait exploser la maison.

De gros dégâts, donc, possiblement des blessés, d’autant qu’il est apparu rapidement qu’à ce moment-là, les élèves d’une classe de l’école communale passaient sur un trottoir à proximité immédiate des lieux. Les vitres de la maison de repos voisine ont aussi volé en éclat. Au fil du scénario, les participants à l’exercice ont donc dû gérer toutes les conséquences, s’assurer de l’état des bâtiments voisins pour éliminer d’autres risques, reloger certains pensionnaires du home, gérer le lancement d’une enquête judiciaire sur place…

Un débriefing sur les aspects techniques a été réalisé en fin de matinée et dans les jours qui viennent, une évaluation plus détaillée sera fournie par les services du gouverneur.

"En tout cas, tout le monde semblait assez content, commente le bourgmestre, Emmanuel Burton. Même si on sait qu’il s’agit d’un exercice, on rentre assez vite dans le scénario, qui a été élaboré par des professionnels et est vraiment bien fait. Cela fait des années que nous n’avons pas dû déclencher de plan d’urgence au niveau communal à Villers-la-Ville. Ce sont donc des exercices très utiles."