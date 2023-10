Walhain: l’épicerie coopérative La Walhinette, ouverte et bien vivante

S’ouvrir aux "simples" clients ?

Aujourd’hui, la Walhinette compte près d’une centaine de coopérateurs, condition sine qua non pour avoir accès aux produits qu’elle met en vente. Chaque membre donne de son temps pour que la coopérative tourne: 3 heures par mois, au minimum, qu’il s’agisse de s’occuper du magasin, de la logistique, des finances, de la communication, etc. C’est justement cet aspect qui a été discuté lors de l’AG, à la fin du mois d’août. Un moment intense pour se rencontrer et débattre sur le mode de fonctionnement.

À l’heure actuelle, la rentabilité n’a pas été atteinte et le chiffre d’affaires a connu une légère baisse durant une partie de l’été. Ce qui a poussé certains membres à suggérer une ouverture plus large, aux "simples" clients. Sans poser de conditions.

"Les avis divergent à ce sujet, poursuit Élisabeth Marichal. Certains sont pressés d’arriver à cette rentabilité, d’autres qui ont une expérience dans une coopérative sociale suggèrent de ne pas aller trop vite, que ce serait une erreur de se précipiter. D’autant plus que nous avons obtenu une reconnaissance, il y a environ une semaine, auprès de la Fondation Roi Baudouin. Augmenter le panier de l’acheteur et améliorer la communication vers de nouveaux coopérateurs potentiels seraient d’autres pistes pour parvenir à cette rentabilité."

Le projet est neuf, tout est à penser et donc les idées fusent. Le point central, c’est tout de même de transformer les consommateurs en "consom’acteurs". "Au-delà du fait que l’on va à l’encontre des préjugés sur les prix exorbitants des produits locaux et bio, la Walhinette se concentre sur la qualité alimentaire: l’origine de ce qu’on propose, l’absence de pesticides, le prix juste pour le producteur, ce sont des arguments de base. Tous ces aspects sont pris en compte."

Élisabeth Marichal souligne que l’offre ne cesse de s’étoffer. "De nombreux producteurs et artisans sont intéressés par notre démarche, c’est ce qui nous permet de vendre une variété importante de produits. Sauf que tout le stock n’est pas toujours épuisé au bout du week-end." Un argument pour ceux qui voudraient élargir la clientèle.

"On rassemble les gens…"

Élisabeth Marichal souligne également un autre aspect du projet: la touche sociale. "On rassemble les gens d’un village dans le magasin. L’idée n’est pas juste d’aller faire ses courses en 3 minutes et de rentrer chez soi, mais plutôt de faire connaissance, de discuter." Ces moments de partage sont également très présents lors des "shifts", pour tenir la caisse, gérer les stocks et s’occuper des rayons. "On croise de jeunes maraîchers très audacieux qui osent se lancer, des gens qui viennent de la ville, d’autres qui ont toujours habité à Walhain. C’est un mélange très intéressant."

Un projet positif à bien des égards, mais qui doit encore mûrir. "D’après l’expérience d’autres coopératives, il faut quasiment un an pour atteindre le rythme de croisière. C’est donc déjà très positif de voir l’offre s’étoffer. Notre défi maintenant, c’est de trouver d’autres coopérateurs. La porte est ouverte à tous ceux qui souhaitent s’engager."

ww.lawalhinette.be