Le Clasico Standard-Anderlecht, une rivalité familiale pour Antonio Piras et Alain Renard

"Quand on parle foot, on se moque des résultats de l’autre mais c’est toujours gentiment et dans le respect, confirme Antonio. Il y a quelques années, Alain m’avait invité au Standard où l’on avait pris une solide casquette, 5-1, mais j’ai déjà assisté à une victoire 1-2 d’Anderlecht au Standard avec deux assists de Jovanovic et un but de Mbokani. La dernière fois que j’y étais, Anderlecht avait été battu 1-0 et j’avais quitté le stade plus tôt, déçu par la violence des deux clans."

"Quand on va une fois au Standard, on y retourne"

Alain est un passionné. "Je devais être en deuxième humanité quand je me suis attaché au Standard. Je me souviens du premier match que je suis allé voir avec une défaite 0-3 contre Beveren. Mais cela n’a rien changé. Quand on va une fois à Sclessin, on y retourne."

Antonio est aussi un fervent supporter, mais des Mauves, et pas comme Alain. "Lui, c’est sa passion. Il ne rate pas un match alors que de mon côté, je suis encore actif au club de foot à Chastre et mon fils joue à Mont-Saint-Guibert."

Il est supporter d’Anderlecht depuis 1972. "J’avais 10 ans et je suis devenu supporter grâce à mon parrain qui était natif de Saint-Gilles mais qui supportait Anderlecht. J’ai connu les belles époques du Sporting avec les Rensenbrink, Coeck, Vercauteren et les dernières saisons de Van Himst. J’ai été abonné depuis 2000 jusqu’en 2022. Déçu de l’éviction de Kompany, je n’ai plus pris l’abonnement. Personne ne m’a cru mais je l’ai fait et j’ai dit que je le reprendrais quand Lukaku reviendra."

"Je reprendrai l’abonnement quand Lukaku reviendra"

Anderlecht dispute un bon début de championnat alors que c’est plus mitigé pour le Standard. "Cela va mieux, remarque Alain. Avec une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur et une autre façon de travailler, il fallait que tout se mette en route. On a ensuite reçu les bons renforts au bon moment, dans chaque secteur de jeu et les résultats ont suivi."

Anderlecht est deuxième du classement "mais le bilan est mitigé, nuance Antonio. Cela va mieux mais le football proposé n’est pas chatoyant. La nouvelle direction à l’air d’avoir de la suite dans les idées et je vois bien Anderlecht dans les play-off 1, mais peut être pas pour le titre. Quant au Clasico, il ne tombe pas au bon moment car le Standard a repris du poil de la bête contre Bruges et il faudra voir si la trêve internationale ne va pas casser la dynamique."

"Le bon moment pour le Standard, moins pour Anderlecht"

Pour le Standard, "le Clasico tombe au bon moment, remarque Alain. On a vu de belles choses lors du dernier match contre Bruges et c’est souvent le cas quand on a deux équipes qui veulent jouer au foot. Je m’attends à un bon match dimanche, en espérant aussi un bon arbitrage, je serai au stade en T3, et j’espère une victoire 3-1."

Antonio, lui, mise sur un score de 0-1. "Anderlecht est capable d’aller réaliser un résultat là-bas. Si on trouve la faille, le Standard aura du mal à revenir."

Il suivra le match dans son fauteuil, à la maison et en famille. "Dimanche, je vais voir Mélin – Mont-Saint-Guibert puis on rentre à la maison pour regarder le match."