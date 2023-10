Les piscines du Brabant wallon, voici où trouver les tarifs les plus bas (INFOGRAPHIE)

À lire aussi

En Brabant wallon, il y a actuellement six piscines publiques. Et elles sont situées dans les communes parmi les plus denses de la Jeune province : Braine-l’Alleud, La Hulpe (plus petite), Nivelles (Dodaine), Ottignies-Louvain-la-Neuve (Blocry), Rixensart, et Waterloo. Six piscines sur les 27 communes de la province. Un nombre que certains pourraient qualifier d’insuffisant comme l’avait fait remarquer le député André Antoine (Les Engagés) au ministre des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR) l’année passée.

Mais pour le député provincial, en charge des Sports, Marc Bastin (MR), le Brabant wallon s’en sort bien avec ce nombre de piscines publiques “même s’il manque cruellement d’une piscine dans l’est du Brabant wallon, ce que comblera la future piscine de Jodoigne” temporise-t-il. Cette future piscine dont le chantier vient de commencer permettra aussi aux communes limitrophes de Jodoigne d’en profiter. D’ailleurs, Marc Bastin est partisan de la supracommunalité en matière de piscines. Il espère que les communes avoisinantes participeront aux coûts moyennant des avantages tarifaires pour leurs résidents (voir ci-dessous). Ce système de supracommunalité s’opère déjà dans la Jeune province. En effet, Wavre a dernièrement abandonné sa grande piscine au profit d’un projet plus modeste, partenariat privé public, car la future piscine à dimension olympique de Louvain-la-Neuve est en cours de réalisation “Elle sera un tiers plus grande que l’actuelle piscine du Blocry, explique Marc Bastin, cette piscine servira aussi à Wavre”.

Des prix différenciés, Rixensart la moins chère

L’été tardif a permis à de nombreux Brabançons de profiter un peu plus longtemps de leur piscine (ou de celle du voisin) mais avec l’automne qui s’installe durablement, il va falloir compter sur les infrastructures couvertes, privées ou publiques. Pour ces dernières, outre l’abonnement, il faudra débourser quelques euros pour pouvoir piquer une tête.

Voici les prix des piscines publiques du BW. ©DHGraphics

Les tarifs pour adultes des cinq grands bassins brabançons, tournent autour des cinq euros, pour les résidents de la commune. Pour les personnes extérieures à la commune, il faut compter un petit euro de plus excepté à la piscine du Blocry où les tarifs sont non différenciés. De l’autre côté, la piscine Nausicaa, à Waterloo, double le prix des non-résidents, 10 euros, durant l’été. Étant l’une des dernières piscines en plein air de la région, Nausicaa est souvent victime de son succès avec des visiteurs venant du Hainaut et de Bruxelles durant la saison chaude. La piscine de Rixensart est celle proposant les plus bas prix, 3 euros pour les Rixensartois et 4 euros pour les autres.

Et concernant cette différenciation tarifaire entre résidents et non résidents, seule la piscine du Blocry ne le fait pas, probablement car de nombreux résidents de la cité universitaire ne sont pas domiciliés dans la commune. Pour les autres, il faut peut-être rappeler que les citoyens financent, par leurs impôts, une partie des infrastructures de leur commune. C’est en tout cas ce que laisse suggérer le député provincial.

En parlant de financement, Marc Bastin rappelle que si une piscine coûte cher à la construction, elle l’est tout autant en matière de fonctionnement (chauffage, remplacement de l’eau, électricité, etc.). Si ce point est laissé à la gestion de la commune, le financement de la construction peut venir d’autres sources comme la région mais aussi la province. À cet effet, le Brabant wallon a investi près de 20 millions d’euros ces 15 dernières années, nous informe Marc Bastin et plus récemment : 4 millions d’euros pour Braine-l’Alleud, 2 millions pour Nivelles, 500 000 pour La Hulpe et 3,5 millions pour la future piscine de Jodoigne.