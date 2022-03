Lors du dernier conseil communal, Françoise Pigeolet a détaillé tout ce que Wavre a mis en place pour aider les réfugiés ukrainiens. Elle a salué le bel élan de solidarité de tous les Wavriens, mais aussi l’engagement de la zone de police, via l’association Wispa, pour concrètement aider les communes d’Ukraine, avec lesquelles la Ville s’est mise directement en contact.

La bourgmestre a rappelé le fonctionnement de la filière d’accueil. "Les réfugiés venant d’Ukraine doivent se rendre au Palais 8 du Heysel pour s’enregistrer via l’Office des étrangers et ainsi obtenir le statut de protection temporaire d’asile, Office qui affecte ensuite ces personnes à des logements de crise répertoriés par les communes. Ensuite, lors de leur arrivée dans la commune, les Ukrainiens détenteurs d’une attestation de protection temporaire se font enregistrer à l’administration communale et reçoivent une carte de séjour limité, valable jusqu’au 4 mars 2023, potentiellement renouvelable deux fois pour six mois. Cette carte leur ouvre le droit à l’assurance maladie et au travail." Via les différentes plateformes, fédérale et régionale, un responsable du CPAS actualise toutes les données et les possibilités d’hébergement.

Mais quel est le rôle de la commune ? "La circulaire commune des ministres de l’Intérieur et de la Justice, ainsi que du secrétaire d’État à l’asile et à la migration, autorise la police à une vérification des antécédents judiciaires des accueillants et contrôle la qualité et la salubrité des lieux d’accueil. Au niveau des hébergements collectifs publics proposés par la Ville, nous disposons du 4eétage de l’ancienne clinique du Champ Sainte-Anne. Sa capacité d’accueil actuelle est de 22 places, en ce non compris les places pour les enfants de moins de 2 ans et demi, pour lesquels nous disposons de lits adaptés. Il y a aussi notre salle des fêtes. Et si nécessité il y a, nous avons la possibilité de réquisition d’un de nos centres sportifs soit à Wavre, Limal ou Bierges."

Actuellement, Wavre n’a accueilli que peu de réfugiés, mais le flux risque d’être nettement plus important dans les jours qui viennent. "Actuellement, nous sommes totalement dans l’inconnu. On ne sait absolument pas le nombre de personnes que nous allons recevoir, ni à quel moment, a précisé la bourgmestre de Wavre. On nous parle de 70 000 personnes. Pour vous donner un ordre d’idée, lors des inondations, la Région wallonne a dû reloger 3 500 sinistrés. On parle ici d’au moins 20 fois plus de personnes. Aujourd’hui, nous avons reçu 207 propositions d’hébergement de nos concitoyens : 22 pour un accueil de plus de six mois, 78 pour quelques mois, 57 pour quelques semaines et 50 pour quelques jours. Nous avons aussi reçu 45 réponses à l’appel que nous avons lancé aux bénévoles pour la préparation de l’accueil. Et nous avons reçu 38 propositions de traducteurs. Il y a, d’après les informations communiquées par le service Population, 21 Ukrainiens installés sur notre territoire."