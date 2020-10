Lors du dernier conseil communal qui s’est par ailleurs déroulé en visioconférence et en direct sur la page Facebook officielle de la Ville de Jodoigne, les édiles se sont intéressés à l’augmentation future (et très probable) de la population en "s’attaquant" à la petite enfance.

Et une bonne nouvelle a été annoncée pour la crèche "Les lutins" (située dans la rue Saint-Jean), qui bénéficiera de la rénovation complète de sa cuisine grâce au marché public voté à l’unanimité des conseillers présents pour un montant de 45 000 €. De plus, anticipant l’accroissement futur de la population avec les nombreux projets de nouveaux logements en cours, la crèche ouvrira 21 nouvelles places en plus des 49 existantes grâce à l’aménagement de l’ancienne petite école du centre. Les montants nécessaires pour financer un auteur de projet et les premiers travaux seront inscrits au budget 2021.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la Halte accueil communale accède quant à elle au statut de crèche suite à la réforme de l’ONE. Un changement qui n’est pas anodin puisque l’Espace enfance fonctionne actuellement sur fonds propres. Il sera subsidié à hauteur des 21 places existantes au premier trimestre 2021.

Enfin, depuis cet été, la consultation ONE qui est organisée sur la place Marché aux Chevaux dans les locaux de la Halte accueil a déménagé au sein de l’école communale de Jodoigne sur le site de l’Ardoisière. Les familles et leurs petits sont à présent accueillis dans des lieux plus grands et mieux adaptés.