Il aura fallu deux mois pour que la cargaison arrive à bon port. Parti de Santa Maria en Colombie, c’est dans le port de Bordeaux que les 22 tonnes de grains verts issus de l’agriculture bio ont été déchargées, après deux mois de mer.

La goélette et son équipage de seize personnes ont affronté vents et marées pour voir leur cargaison acheminée en Belgique, où la société Javry s’occupe de la torréfaction artisanale et vend un café éco-responsable et éthique. Il l’est plus que jamais quand il est transporté par un voilier. Ici, 3,4 tonnes de CO2 ont été économisées, soit l’équivalent d’un trajet de 18 000 km en voiture.

