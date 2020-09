Comme annoncé il y a quelques semaines, la commune de Perwez procède à la distribution des chèques commerces pour soutenir les familles et les commerces locaux suite à la crise sanitaire. Comme d’autres communes en Brabant wallon et ailleurs, les autorités communales ont décidé de délier les cordons de la bourse pour venir en aide à ceux qui ont souffert ces derniers mois.

Mais qui dit distribution dit également règles à suivre. Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, cette distribution se déroule sur rendez-vous dans les différents villages de l’entité. Elle a débuté ce lundi et se terminera ce vendredi 11 septembre. Pour bénéficier de ces chèques, les Perwéziens peuvent s’inscrire en ligne et pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité d’utiliser Internet, un rendez-vous peut encore être fixé par téléphone.

Pour rappel, le collège communal a libéré une coquette enveloppe de 225 000 euros pour offrir à chaque famille perwézienne 50 euros, soit deux chèques de 25 euros. Ces chèques pourront être utilisés dans les commerces participants jusqu’au 31 décembre 2020. "Cette action représente une réelle opportunité de consommer local, de soutenir nos commerçants durement impactés par la crise sanitaire tout en augmentant le pouvoir d’achat de nos familles", explique le groupe Ensemble.

J.Br.