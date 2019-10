C’est sans doute une édition qui fera date dans l’histoire des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve. Considéré comme l’un des plus grands événements du folklore estudiantin en Belgique, le rendez-vous a été exemplaire à tous les points de vue. Celui-ci s’est terminé sous le soleil ce jeudi à 13 h avec le concert de clôture du groupe allemand ItaloBrothers et la remise des prix. Un point final à cette 42e édition, dont le CSE Animation, à l’organisation de l’événement, a confirmé le bilan positif. Les chiffres avancés par les organisateurs parlent d’eux-mêmes : malgré la forte affluence avec quelque 40 000 personnes passées sur le site, les interventions médicales et policières ont été relativement faibles. La Croix-Rouge a traité 119 patients cette année, contre 135 l’an dernier. Et les évacuations vers un hôpital ont diminué d’un tiers. La police a procédé à neuf arrestations administratives. " La 42e édition des 24 Heures vélo était sportive, inclusive et axée sur la prévention ", résument les responsables. D'après le CSE, pas une seule bagarre n'a été recensée.

Pour cette édition, l’accent était en effet mis sur la prévention, avec notamment la mise en place du plan Sacha (Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions), après son passage à Esperanzah ! et aux Solidarités. Au total, 150 bénévoles étaient présents sur le terrain pour interpeller les étudiants sur cette problématique. Un stand Guindaille 2.0, qui prônait une consommation d’alcool intelligente et responsable, était également installé. Autre initiative qui a eu son petit succès : les chèques-taxis proposés à moitié prix pour permettre aux étudiants de rentrer en toute sécurité après la fête. Plus de 150 chèques ont été vendus et employés lors de cette édition.

Pour la première fois , le CSE Animations avait également conseillé aux participants de consulter l’application MaCommunauté, pour rester informés non seulement des quelques "bons plans", mais aussi pour recevoir des informations de prévention, les horaires des trains spéciaux et des navettes de bus pour le retour vers d’autres campus ainsi que des infos en temps réel sur l’organisation. Cette application a été téléchargée par plus de 1 700 personnes.

Enfin, un petit mot sur le palmarès dévoilé vers 13 h sur la scène installée sur la Grand-Place. Dans la catégorie course, la team Decathlon l’a emporté en bouclant 166 tours, soit 830 kilomètres. Quant aux plus beaux vélos folkloriques, le premier prix a été attribué au Kot Méca avec son van VW, suivi par la Namuroise et par le camion de pompiers du Kot-à-Jeux. Une déception pour l’équipe, qui avait fini première l’an dernier.