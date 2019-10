Brabant wallon Les 24h vélo de LLN, c'est LE plus gros événement estudiantin de Belgique. Il débute ce mercredi, à 13 heures.sont attendus dans les rues de la cité universitaire. Mais au fil des éditions, les organisateurs ont mis en place d'autres activités pour les ados, les familles ou les enfants.

La DH a sélectionné pour vous les rendez-vous inconournables, selon votre profil, votre âge et vos envies.

Je suis étudiant

Le concert final

Vu le succès des concerts de clôture du jeudi matin et après les cartons de Cascada et Colonet Reyel lors des deux dernières éditions, le CSE Animations organise à nouveau pour cette 41ème édition une riche matinée de concerts avec le groupe ItaloBrothers. Ce concert CSE contribue à la relance des 24 heures et mène la fête jusqu’à sa fin, c’est-à-dire jeudi à 13h. Les résultats sont proclamés et les lots remis aux gagnants à la fin du concert.

On vous conseille aussi de manger du cochon à la broche Place Rabelais et de se poser sur la Grand-Place autour d'un verre en admirant les vélos folklo.

Je ne viens qu’en soirée... ou la nuit

60 artistes dans les trois zones de concert

Parfois jusqu'à 4 heures du matin, les organisateurs ont prévu une soixantaine d'artistes et de DJs répartis dans trois zones sécurisées:

Place de l’Université et Cortil du coq Hardy; Place Montesquieu, Grand Place, Place Cardinal Mercier; Parkings Leclercq.

Je suis parent et je viens avec mes enfants

Le village des enfants

Le Village des enfants fait partie intégrante des 24h vélo depuis quelques années déjà, et jouit d’un succès grandissant. Un mercredi après-midi bien rempli pour nos petites têtes blondes! L’événement regroupe le mercredi après-midi, de 13 à 17 heures, les plus petits – 6 à 12 ans – autour d’un grand jeu gratuit sur la Place de l’Université. Cette année le thème qui fera voyager les bambins sont les matelots, où ils devront trouver des indices pour reconstituer la carte afin de retrouver le capitaine.

Je viens pour la première fois et je n'y connais rien!

Alors téléchargez l'application "Ma Communauté" pour avoir toutes les infos à portée de main.

J’y vais chaque année mais cette année la DH me conseille:

De revenir quand même!

Car fini le lourd dispotif de sécurité de la précédente édition. Cette année, il sera plus simple et plus agréable de déambuler dans les rues et apprécier l'événement. Attention, les sacs à dos seront interdits dans certaines zones. Privilégiez le train, les bus et les taxis pour venir. N'essayez pas de reprendre la voiture sans votre Bob, car la police procédera à d'importants contrôles routiers.

Je déteste Louvain-la-Neuve mais quand même je dois voir:

Le départ le mercredi à 13 heures. Rendez-vous sur la Grand-Place.

Le concert de clotûre, toujours sur la Grand-Place, le jeudi à 12 heures.