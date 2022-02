Il n'existe encore aucun traitement ou médicament efficace contre la maladie d'Alzheimer. Avec la Fondation Recherche Alzheimer, nous finançons des recherches prometteuses", affirme le directeur Joost Martens. "Heureusement, nous pouvons compter sur de nombreux donateurs pour cela. Malgré la crise sanitaire, nous avons reçu un montant record, ce qui nous permet de financer 3,8 millions d'euros de recherche cette année. La recherche scientifique débouchera un jour sur une percée dans la lutte contre la maladie."



Le professeur Bernard Hanseeuw, du Louvain Aging Brain Lab de l'UCLouvain, se voit ici attribuer une subvention de 250.000 euros. Le but de ses travaux est de comprendre comment on passe de la phase pré-clinique à la phase clinique, autrement dit, de pouvoir déceler la maladie au plus tôt. "On a aujourd'hui à notre disposition des molécules qui commencent à faire leurs preuves sur la pathologie mais en cas de symptômes avancés, elles sont inefficaces", explique le neurologue.



Le soutien de la Fondation recherche Alzheimer va permettre de développer une imagerie fine de la protéine tau à l'UCLouvain et aux Cliniques universitaires Saint-Luc et de tester l'efficacité des traitements actuels.