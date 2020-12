Lors du conseil communal du mois passé, les édiles d’Ittre ont adopté l’octroi de chèques sports aux enfants de la commune qui pratiquent un sport dans un club dont les activités se déroulent au sein de l’entité.

L’Échevine des Sports, Lindsay Gorez, a également précisé durant la séance que ce chèque permettra non seulement une aide financière aux familles mais permettra également de promouvoir le sport sur la commune. Au total, c’est un budget de 25 000 € qui a été débloqué pour la concrétisation de ce projet et qui permettra, peut-être, de toucher les 1 286 enfants potentiellement concernés au sein de l’entité ittroise.

Mais ce n’est pas tout. Si ce n’est pas à proprement parler pour la pratique sportive, une nouvelle prime vient également d’être votée et celle-ci concerne l’acquisition d’un vélo à assistance électrique ou d’un kit adaptable. Par vélo à assistance électrique, on entend un vélo comprenant les éléments suivants : une batterie, un moteur électrique, un capteur de pédalage, un contrôleur et un indicateur pour connaître l’énergie restant dans la batterie. Par kit adaptable, les élus font état de tout kit qui permet d’adapter un vélo en vélo à assistance électrique.

Le montant de cette nouvelle prime communale a été fixé à 50 euros. La prime est accordée à toute personne inscrite au registre de la population, des étrangers où d’attente de la commune d’Ittre depuis au moins quatre mois à dater de l’achat et pour un maximum de deux primes par ménage défini sur base du document officiel de composition de ménage délivré par l’Administration communale. La demande de prime doit être introduite à l’attention du Collège communal dans les six mois de l’achat via le formulaire ad hoc dûment complété et accompagné d’un certificat de composition de ménage, de l’original de la facture émise par le professionnel du secteur reprenant le type exact de vélo ainsi que de la preuve de paiement et d’une photocopie d’une pièce d’identité.