Le ministre Borsus est également passé par Waterloo, mercredi après-midi, pour s’entretenir avec les responsables d’une autre société spécialisée dans la cybersécurité. Fondée il y a 18 mois, Skyforce, installée à la drève Richelle, s’est spécialisée dans la protection des données des indépendants et des PME. Et là aussi, il y a pas mal de choses à faire.

La société réalise un "baromètre annuel de la cybersécurité" en sondant plus de 3 500 TPE ou PME en Belgique, et les résultats sont édifiants. Si 97 % des indépendants font leurs opérations bancaires sur Internet et 82 % utilisent aussi leurs ordinateurs professionnels pour se connecter à leurs réseaux privés, il apparaît que 28 % n’ont installé aucun antivirus. Plus de 80 % n’ont pas d’anti-spyware (pour bloquer les logiciels espions) et 76 % n’ont aucun pare-feu. "On s’aperçoit aussi, quand on va chez les clients, que certains ont un antivirus mais qu’il n’est plus mis à jour depuis longtemps, ou bien il a été mal configuré et il ne sert à rien", constatent les responsables. Pour les hackeurs, les PME sont des proies faciles et de plus en plus, elles sont attaquées et rançonnées pour pouvoir récupérer leurs données.

Skyforce a développé une Cyberbox qui filtre l’entrée et la sortie du réseau de ses clients en utilisant une multitude d’applications spécialisées. Cette box est mise à jour en temps réel pour prendre en compte les nouveaux virus et spywares. Quand une menace est détectée chez un client, l’information est aussi diffusée à l’ensemble des box installées.

Ce sont des techniciens qui placent la box et la paramètrent en fonction de l’état du réseau de l’indépendant ou de la PME. Skyforce propose aussi une sauvegarde automatique des données, et une assistance technique par téléphone.

La recette du succès, apparemment. Depuis avril 2019, la société a recruté 1 100 clients et a engagé 43 collaborateurs. Et elle compte bien passer à 50 d’ici à la fin de l’année. Les entreprises se disputant les spécialistes IT sur le marché de l’emploi, la société waterlootoise engage des profils qui sont susceptibles de suivre des formations poussées en interne.