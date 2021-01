Il y a un peu plus d’un mois désormais, Steve Grinnaert, le patron du Dok’s - un établissement Horeca situé en face de la maison communale - se lançait un défi un peu fou. Donner de son temps et fédérer des amis autour d’une action destinée à servir la bonne cause. Ou comme il le dit lui-même : "les bonnes causes".

L’idée de base du restaurateur : vendre des pulls 100 % belges (de la marque Chilloutpepper) et reverser les bénéfices à l’ACS La Hulpe, tout en permettant d’autres retombées positives. Car pour chaque pull vendu, en plus des 10 € reversés à l’Amicale des corps de sauvetage, la friterie De Corte s’engageait à fournir des sachets de croustillons à toute une série d’institutions de la région : maisons de repos, hôpitaux, diverses ASBL, etc. Du côté des acheteurs, chaque commande donnait également droit à quelques avantages : 10 euros de réduction sur une prochaine commande sur le site chilloutpepper ainsi qu’un plat du jour offert à la réouverture du Dok’s. Une action solidaire complète qui se présentait comme le cadeau de Noël idéal pour toute une série de personnes désireuses de donner un sens particulier aux fêtes de fin d’année. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération a fait mouche !

" L’objectif des 500 pulls, on n’y arrivera probablement pas même si les commandes continuent maintenant, explique Steve Grinnaert. Mais on a déjà atteint le cap des 300 et on est bien sûr ravis de voir que ça a très bien fonctionné. Les gens ont commandé via le site, ici au resto ou en me contactant via GSM. Ça a été la folie ces dernières semaines. "

Un cap symbolique qui permettra au restaurateur d’offrir un super chèque d’au moins 3 000 euros aux ambulanciers la hulpois !