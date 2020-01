Les feux d’artifice, notamment, ont fait fuir de nombreux animaux en quelques jours.

Ce n’est pas faute de le dire : les feux d’artifice, aussi beaux soient-ils, ont aussi des conséquences néfastes sur les animaux et le refuge per-wésien Sans Collier en a une nouvelle fois fait l’amère expérience. "C’est systématiquement la même chose en cette période, déplore Sébastien De Jonge, le directeur du refuge. À cause des feux d’artifice, de nombreux chiens s’enfuient tous les ans pendant les fêtes de fin d’année."

Et pas question de pointer du doigt les propriétaires qui, dans la plupart des cas, font très attention à leur animal préféré. "Le problème, c’est la durée des feux d’artifice qui ne se limitent pas seulement au réveillon. Quand les feux d’artifice sont prévus, même s’ils sont interdits en Brabant wallon, les propriétaires font généralement en sorte de garder leur chien à l’intérieur. Mais le souci, c’est que ces feux d’artifice se multiplient à des heures différentes. On ne peut pas demander à un propriétaire de cloisonner son chien à l’intérieur pendant quatre jours !" Une dizaine de chiens errants ont été recueillis de la sorte. "Ils étaient tous en très bonne santé et on a retrouvé leur propriétaire", précise Sébastien De Jonge.

Un refuge presque complet

L’autre phénomène de cette fin d’année, ce sont les "chiens-cadeaux". Même s’il est encore un peu tôt pour dresser le bilan, "il faut attendre que les gens se lassent par exemple de leur animal", le phénomène reste bien présent. "On en saura plus dans quelques jours mais on peut noter une vingtaine d’abandons en cette période. Est-ce qu’on peut parler d’abandon de fêtes à chaque fois ? Pas vraiment, mais cela joue sur le nombre, c’est certain."

Au total, ce ne sont pas moins de 30 animaux qui ont été recueillis par le refuge Sans Collier entre le 24 décembre et 5 janvier ! "C’est plus que l’année passée où l’on en avait accueilli 22, continue Sébastien De Jonge. Du coup, le refuge est presque complet. Je dirais qu’il l’est à 95 % avec à peu près 70 chiens et une centaine de chats. Heureusement, après la mi-janvier, les adoptions reprennent bien en règle générale", conclut le directeur du refuge perwézien.

Des drones pour retrouver les feux d'artifice privés

Face à cette problématique des feux d’artifice, Sébastien De Jonge suggère de peut-être s’inspirer de ce qui se fait au nord du pays. "En Flandre, je sais qu’ils utilisent des drones pour sanctionner ces personnes qui font des feux d’artifice illégaux. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?" Car les problèmes ne se limitent pas uniquement aux chiens qui prennent la fuite. "Un cheval est décédé cette année mais il ne faut pas oublier les oiseaux qui sont complètement désorientés, continue Sébastien De Jonge. Je pense également que les feux d’artifice à bruit contenu sont vraiment la bonne solution. Les gens les aiment bien généralement et l’impact est positif. De notre côté, je pense qu’on va essayer de mener une campagne de sensibilisation sur cette problématique car il faut absolument trouver une solution."