A la fin du mois de mars, le Brabant wallon comptait 16 117 chômeurs (ou demandeurs d'emploi inoccupés), ressort-il des statistiques de L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem). Plus en détail, il s'agit de 11 062 demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations, de 2 479 jeunes en stage d’insertion professionnelle - qui viennent de terminer leurs études et doivent attendre 12 mois avant de percevoir des allocations chômage -, de 1.227 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et de 1.349 demandeurs d’emploi inscrits librement.

Le taux de chômage en Brabant wallon atteignait donc, toujours fin mars, 8,7% de la population active, en baisse de 0,4 point par rapport à la même période en 2021 et en 2020. Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a quant à lui baissé de 4,5% en un an. Il est donc passé, entre mars 2021 et mars 2022, de 16.882 à 16 117. Une tendance à la baisse qui se confirme entre le mois de février et mars de cette année : -3,3%. 15% des chômeurs brabançons ont moins de 25 ans, 33% ont 50 ans et plus. 30 % sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire du deuxième degré et 29 % ont un diplôme universitaire, détaille le Forem. Enfin, un sur quatre est sans emploi ni formation depuis moins de six mois. Plus inquiétant, 42% le sont depuis deux ans et plus.

Néanmoins, le chômage est en baisse dans le Brabant wallon et les offres d'emploi sont en augmentation. Voici les cinq secteurs qui ont publié le plus d'offres d'emploi via le Forem Brabant wallon parmi les 1 238 offres au total, 297 de plus qu’au mois de mars de l'an passé (+32%).

Le secteur des services aux entreprises, de l’immobilier et de la location mobilière propose ainsi 211 postes (+67%), aux profils très variés. Le secteur de la santé et de l’action sociale propose 180 postes (+29%), celui des industries manufacturières 137 postes (+372%), le commerce de gros et de détail 131 postes (-13%) et, enfin, le secteur de la construction propose 118 postes (-19%).