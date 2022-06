C’est, avec la fin de crise sanitaire et le retour du soleil, la bonne nouvelle du printemps : la Promenade des jardins de Mélin nous revient. Pour cette 11e édition, le bonus est conséquent puisque les associations Qualité Village Mélin et Vivre à Saint-Remy ont uni leurs forces afin de prolonger la promenade de ces 11 et 12 juin.

Cette année, pas moins de 38 jardins pourront être visités. À Mélin, ne manquez pas celui de Francis Groenendijck, au 15 de la rue des Beaux Prés, ni celui d’Alain Cauwberghs, juste en face (au 32). "J’ai prévu une sorte de petit itinéraire, explique Francis Groenendijck. Les visiteurs entrent par la droite du jardin, contournent la maison et ressortent par la gauche. Sur leur chemin, 130 variétés de roses, 20 clématites de différentes couleurs, des cornus blancs ou roses, et un bouleau pleureur que j’ai taillé en forme de parasol."

