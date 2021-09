Le prix médian au sein de la Jeune Province a grimpé de 13 % au 1er semestre 2021.

Si certains pensaient que la crise sanitaire allait peut-être faire chuter le prix des habitations en Belgique, dans la réalité, il en est bien autrement. Trouver un logement devient de plus en plus compliqué et surtout, de plus en plus onéreux. Et ce ne sont pas les derniers chiffres présentés par Statbel au cours du 1er semestre de 2021 qui vont redonner le sourire aux futurs acquéreurs.

Au premier semestre, le prix médian (qui indique que la moitié des transactions ont été conclues à un prix inférieur et l’autre moitié, à un prix supérieur) d’une maison de type fermé ou demi-fermé (deux ou trois façades) en Belgique s’élevait à 230 000 euros et à 330 000 euros pour une villa quatre façades. Mais bien évidemment, on remarque d’importantes disparités entre les régions.

