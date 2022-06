Pluies intenses de plus en plus régulières, vagues de chaleur, fortes sécheresses, réduction de la biodiversité: le dérèglement climatique se fait déjà sentir à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Pour y faire face, la Ville va faire réaliser une étude portant sur les vulnérabilités et les adaptations au changement climatique.