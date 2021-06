En septembre dernier, une personne qui promenait son chien entre Rixensart et Bierges a fait une étrange découverte : elle est tombée sur un sac contenant 50 boulettes de cocaïne. À une cinquantaine d’euros pièce à la revente, cela fait une petite somme… Les policiers ont été alertés et n’ont pas eu de mal à faire le parallèle avec une course-poursuite qui avait eu lieu quelques jours auparavant sur la même route.

Une patrouille voulait contrôler un véhicule suspect à Rixensart lorsque le conducteur a accéléré et entamé une course-poursuite qui s’est terminée par un accrochage entre la voiture en fuite et le véhicule de police qui s’était porté à sa hauteur.

Au volant se trouvait le Schaerbeekois Bircan S. et le passager était son ami Mohamed D. Une fois la voiture arrêtée, les policiers ont trouvé à l’intérieur une boulette de cocaïne dont l’emballage et le contenu - de la cocaïne pure sans produit de coupe - étaient en tout point semblables à ceux des boulettes retrouvées quelques jours plus tard par le promeneur.

Mohamed D. avait sur lui une somme de 3 000 €, et les deux jeunes gens qui se déplaçaient dans une voiture louée par un tiers avaient téléchargé dans leur GSM des applications de messagerie cryptée. Il s’agissait manifestement de livreurs de cocaïne : leurs messages faisant état de quantités, d’adresses et de montants ne laissaient guère de doute.

Devant le tribunal correctionnel, les deux jeunes Bruxellois ont nié avoir jeté la cocaïne lors de la course-poursuite, mais le jugement rendu mercredi estime que ce n’est pas crédible.

Bircan S. écope d’une peine de travail de 200 heures (18 mois de prison en cas d’inexécution) et se voit confisquer 8 000 €. Son ami prend 150 heures (ou 15 mois) et 5 000 € lui sont confisqués.