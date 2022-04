Le boulevard Baudouin Ier, à Louvain-la-Neuve, est toujours limité à 50 km/h. Et pour cause, le collège communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a prolongé la mesure pour six mois via une nouvelle ordonnance de police.

Une même ordonnance de police pour le boulevard de Lauzelle, toujours à Louvain-la-Neuve, suivra, nous confirme l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo).