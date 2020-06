Une citoyenne a interpellé le conseil communal sur la technologie controversée.

Ces dernières semaines, un sujet d’actualité alimente les débats autant qu’il inquiète : la phase de test de la "5G light", décidée par Proximus sans en avertir les communes. Rixensart ne faisait pas partie des entités visées par ce déploiement, mais élus comme citoyens sont unanimes : le principe de précaution doit prévaloir.

"La 5G aura des impacts importants sur notre santé à tous, s’est exprimé une citoyenne durant son interpellation du conseil communal. Mais cette technologie pose également question en matière de vie privée, de gaspillage d’énergie (via le déploiement de data center), de sécurité des données, sans parler du renouvellement nécessaire d’une bonne partie des GSM. Pour toutes ces raisons, nous demandons au conseil communal de privilégier le principe de précaution tant que les conséquences de la 5G n’auront pas été publiées par des scientifiques. Nous demandons également la tenue d’une séance d’informations citoyenne réalisée en présence d’une experte indépendante."

"Rixensart ne fait pas partie des ‘communes-test’, mais ça ne nous a pas empêchés d’envoyer un courrier à Proximus pour leur afficher notre mécontentement vis-à-vis de cette manière de faire, a répondu Sylvie Van Den Eynde, échevine. On partage vos inquiétudes et on vous informe qu’une motion sera rédigée d’ici au prochain conseil communal. Elle s’opposera au déploiement de la 5G sur notre territoire tant que ses effets n’auront pas été clairement identifiés."

L’organisation d’un débat public en présence d’experts indépendants pour faire le point sur toute la question de la 5G devrait voir le jour. L’ensemble des mesures seront officialisées lors du prochain conseil communal.