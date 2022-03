Il vient de conduire pendant trois heures, quand nous l’appelons ce mardi matin. Le bourgmestre de Lincent, Yves Kinnard, a quitté sa commune et est à la tête d’un convoi de quatre camionnettes. Avec lui, Éric, Valérie, Ludo, Guy, Albert, Olivier, Arnaud et Yves. À bord de ces camionnettes, six tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité qu’ils ont récoltés dans les communes de Lincent, Wasseiges et Hélécine. Direction : l’Ukraine.

"On a déjà fait plus de 550 km, on est presque à la moitié du trajet qu’on compte faire aujourd’hui."