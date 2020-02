Le Brabant wallon a été la province wallonne la plus touchée en 2019 par des restructurations et des faillites d’entreprises.

Le SPF Emploi a publié il y a quelques semaines ses statistiques sur le nombre de procédures de licenciement collectif ouvertes en Belgique en 2019. Ce sont 81 entreprises qui ont annoncé leur intention de procéder à un licenciement collectif l’an dernier, avec un total de 5 087 travailleurs concernés.

En Wallonie, c’est la province du Brabant wallon qui est la plus affectée puisqu’il y a 625 travailleurs concernés par une annonce d’intention de procéder à un licenciement collectif. En 2018, ils étaient 20 à être visés par une telle annonce dans la province et 193 en 2017. À titre de comparaison, en 2019, les provinces de Namur et du Hainaut ont enregistré respectivement 49 et 430 travailleurs touchés.