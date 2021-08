66 boxes de garage derrière leur maison : des riverains de Saintes n'en veulent pas Brabant wallon J.Br. © Brys

Depuis des mois, la rue de la Station à Saintes suscite l’émoi. Tout d’abord avec la suppression du passage à niveau et la création d’un cheminement cyclo-piéton pour franchir les rails. Mais récemment, c’est un autre projet qui a suscité de la crispation au sein de la population. Ce projet, il consiste en la création de 66 boxes de garage entre les voies ferrées et les habitations. Une arrivée qui n’est pas du goût des habitants qui se sont mobilisés pour tenter de faire pression contre la concrétisation de ce qu’ils désignent comme un zoning de parking automobile. “Nous avons appris le projet par hasard en avril dernier, expliquent Marc, David, Marjorie et Hilda. Dans la foulée, nous avons lancé une pétition.”