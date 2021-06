Décidément, le refuge Sans Collier à Perwez ne cesse de s’agrandir. Il faut dire que ces dernières années, les abandons se multiplient, raison pour laquelle le refuge avait d’ailleurs quitté son premier foyer situé à Chastre afin de s’agrandir sur Perwez.

Et si généralement, en ce qui concerne les chiens, les responsables du refuge peuvent faire face à la situation, pour les chats, la donne est un peu différente comme l’avoue Sébastien De Jonge, le directeur de Sans Collier. "Pour les chats, nous sommes complets tout le temps. Depuis 2019, la législation oblige les propriétaires à stériliser leurs chats, ce qui est très positif mais les effets ne se font pas encore sentir, en tout cas à notre niveau. Il faudra sans doute plusieurs années et nous assumons beaucoup de prise en charge. Quand vient la saison des chatons, on doit refuser par manque de place…"

Une situation face à laquelle le refuge ne pouvait rester les bras croisés. Dès lors, comme toujours, ils ont fait preuve d’inventivité et de réactivité, le tout, grâce au soutien de généreux donateurs et amoureux des animaux. Et après plusieurs mois de travaux, le refuge vient d’officiellement inaugurer sa deuxième zone de soin. "Ces nouveaux locaux de soins permettront d’accueillir au quotidien une centaine de chats et de chatons supplémentaires, trouvés, abandonnés ou maltraités, continue Sébastien De Jonge. Au total, ce ne sont pas moins de 800 vies qui pourront être sauvées en plus chaque année par le refuge."