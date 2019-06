En janvier 2018, l’incendie qui s’est déclaré dans une maison de Genval n’était pas trop grave, puisqu’un passant est parvenu à l’éteindre avant l’intervention des pompiers. Mais la police est tout de même venue sur place et à l’intérieur de l’habitation, une plantation comprenant environ 845 plants de cannabis a été découverte. Une installation professionnelle, avec diverses chambres de culture.

Le propriétaire, qui n’était au courant de rien, a donné le nom de son locataire. Gentian L., qui habite dans un appartement à Forest, avait loué cette maison à Genval pour pouvoir héberger sa famille. Et il payait rubis sur l’ongle : les 1 200 euros de loyer mensuel étaient payés en cash, par tranche de six mois ! Une perquisition menée chez l’intéressé à Forest n’a rien donné, mais a confirmé qu’il n’avait pas de revenu officiel pour louer à Genval : il émargeait au CPAS…

Des recherches via les caméras ANPR de l’autoroute ont montré qu’il faisait l’aller-retour tous les jours à Genval, et il a avoué qu’il s’occupait de la plantation, en espérant être payé 20 000 euros par un mystérieux commanditaire. D’après lui, il n’y avait pas encore eu de récolte, mais les décomptes inscrits sur les murs de la plantation tendent à prouver le contraire.

À Genval, sur un gant et sur un masque dont se servaient les "jardiniers", on a relevé aussi l’ADN de Kristian D. Albanais comme le premier suspect, déjà lourdement condamné en Belgique et ayant fait l’objet d’une expulsion, il niait toute implication mardi matin devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon. Ce qui n’a manifestement guère convaincu le ministère public.

Le substitut a réclamé trois ans d’emprisonnement et 8 000 euros d’amende à l’encontre des deux prévenus. Jugement le 3 juillet.