Dominique est sollicitée de toutes parts pour réaliser ces protections contre les projections de salive.

Dominique Gillard est couturière. Elle a débuté une reconversion professionnelle voici quelques mois et son petit commerce, i’dé&fil, fait tout doucement son petit bonhomme de chemin.

Mais avec la crise du coronavirus, Dominique voit un nouveau type de demandes arriver… "Vendredi, j’ai reçu un appel de ma pédicure qui voulait deux masques car elle ne sait plus en avoir. J’ai donc acheté le tissu et j’ai fabriqué ses deux masques. Elle a pris le soin de poster une photo sur sa page Facebook. Depuis, lors, c’est incroyable, je reçois un tas d’appels, des infirmières parfois en pleurs, des gens en panique, des personnes qui ont de la famille en clinique ou encore quelqu’un qui doit accoucher, me demandant des masques ! Cela n’arrête pas."

Forcément, Dominique n’était pas prête à faire face à cette demande. Ce lundi, elle va se rendre à la boutique pour acheter un maximum de tissu, avant qu’il n’y ait pénurie ! "Le but n’est pas de m’enrichir sur le dos de cette pandémie, mais la demande est là, et autant protéger les autres personnes au maximum ! Je tiens cependant à préciser que je ne suis pas médecin. Ces masques ne protégeront pas entièrement, mais ils permettent tout au moins d’éviter en grande partie la projection de gouttelettes de salive, vecteur de transmission de virus."

Les masques fabriqués sont donc 100 % polyester mais les infirmières n’ont pas l’air de trouver cela un problème. Dominique se mettra donc à l’ouvrage ce lundi. Avec le virus, les commandes ordinaires vont être plus calmes, alors autant faire cela puisque cela peut servir. "Je vais essayer d’en réaliser 30 par jour, tous différents, pour positiver un peu avec des couleurs vives et des dessins variés. J’ai eu plus de 50 personnes qui en souhaitent. Une d’entre elles me demande 30 masques ! Les infirmières me demandent d’en faire le maximum que je peux. Je compte les vendre à 7 euros la pièce…"

La pédicure, elle, est ravie. "À défaut de ne trouver plus aucun masque, et soit dit en passant, les masques médicaux n’empêchent pas la propagation du virus non plus, ici au moins les masques en 100 % polyester empêchent quand même les gouttelettes d’arriver dans la bouche."

