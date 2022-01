Plus d'informations dans les jours à venir.

Le passage à 2022 fut compliqué pour la police Brainoise. Les forces de l'ordre ont du intervenir à vingt reprises entre minuit et sept heures pour divers incidents dans la nuit du réveillon. Le commissariat nous fait part d'une nuit "très animée et très lourde", dont une intervention pour une bagarre où des coups de couteau ont été donnés. Les jours de la victime ne sont pas en danger, mais son agresseur court toujours et n'a pas été identifié. "Il s'agit d'une bagarre entre compagnons d'infortune" précise la police. "L'un a amené l'autre à une adresse Brainoise occupée par le seul ayant un toit au-dessus de sa tête, le tout sur fond de canettes de bière..."