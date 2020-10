En raison du contexte sanitaire, Walibi ne pourra pas organiser cette année son célèbre événement Halloween. Mais le parc wavrien annonce par contre un autre événement de taille : du 31 octobre au 7 novembre, Walibi va accueillir un festival musical inédit, le "Walibi On Stage".

Plus de 150 concerts et DJ sets, près de 100 artistes, 4 scènes et des animations musicales dans le parc, 8 jours, 5 nocturnes, voilà quelques chiffres qui augurent un événement d'envergure. Parmi les artistes déjà annoncés, citons Alice On The Roof, de Blanche, Caballero & JeanJass, Henri PFR, Kid Noize, Les Déménageurs, Loic Nottet, STAKE, The Magician, The Subs, Todiefor et Tourist LeMC.

Une manière pour le parc de soutenir des secteurs en difficulté depuis le début de la crise sanitaire. "Si nous souffrons beaucoup de la crise sanitaire, nous avons tenu, au cours de la saison, à nous montrer solidaires envers d’autres qui souffrent tout autant, explique Jean-Christophe Parent, le directeur général du parc. Le Covid-19 nous empêche, cette saison, de mettre sur pied un événement Halloween qualitatif. Nous avons dès lors souhaité poursuivre nos actions citoyennes en imaginant Walibi On Stage. Nous faisons ainsi un maximum pour soutenir les secteurs culturel et événementiel belges."

En deux mois, avec l’aide de sociétés spécialisées dans l’organisation de festivals, le concept est né. Définir des scènes, entrer en contact avec les artistes, réaliser des prouesses techniques… Près de 1000 personnes ont travaillé et travailleront autour de cet événement qui a dû être mis sur pied en un temps record.

Walibi promet une programmation qui enchantera petits et grands. Outre les 4 scènes du parc, des animations musicales sont prévues dans ses allées. Plusieurs prestations sont prévues au quotidien sur chacune des scènes, du matin jusqu’au soir. La fête battra son plein également durant les 5 nocturnes. Toutes les attractions du parc resteront par ailleurs accessibles, à tout moment du jour et de la soirée.

En raison de la capacité d’accueil limitée des concerts, tout le monde ne pourra pas assister aux prestations de leurs artistes favoris. Un conseil : ne pas tarder à réserver !

Infos et tickets sur le site de Walibi. La programmation se complètera de jour en jour et les billets d’entrée et les tickets pour certains concerts y seront en vente.