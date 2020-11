Le métier d’agent immobilier fait partie de ceux à l’arrêt depuis le reconfinement. Le responsable de l’agence Century 21 “Maison Blanche” à Genappe estime que les mesures pour le secteur de l’immobilier sont assez floues. “D’un côté, l’Institut professionnel des agents immobiliers nous autorise à faire des visites et de l’autre, l’arrêté ministériel ne les interdit pas noir sur blanc, regrette Patrick Corvers. Donc pour l’instant on continue à en faire si les gens le souhaitent en respectant les conditions sanitaires”. Il ajoute que la demande s’est effondrée à 10 %. “Les gens ne prennent plus rendez-vous car ils sont mal informés.”

Ce n’est pas pour autant que le patron baisse les bras. Il a décidé d’utiliser ce temps “perdu” pour faire émerger de nouvelles idées dans son agence et, par même occasion, faire évoluer le métier.