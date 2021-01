La vaccination du personnel soignant contre le coronavirus commencera dès lundi dans les 22 hôpitaux “hub”, c’est-à-dire ceux qui gardent les vaccins dans des superfrigos. En Brabant wallon, cette phase concerne la clinique Saint-Pierre d’Ottignies et les hôpitaux de Nivelles et de Tubize, qui dépendent du groupe Jolimont.

La vaccination du personnel soignant a été nettement avancée, grâce aux livraisons supplémentaires des vaccins Pfizer et de l’arrivée précipitée des doses Moderna. À la clinique Saint-Pierre, on se réjouit de pouvoir vacciner le personnel plus tôt que prévu.