Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, la commune de Lasne et le PCDN (Plan communal de développement de la nature) organisent leur célèbre rallye cyclo-pédestre ce dimanche 19 septembre (entre 9 h et 13 h).

De nombreuses balades vous seront proposées. Deux parcours ont en effet été déterminés pour les piétons (le parcours pédestre court étant intégré dans le parcours plus long) et deux autres dessinés pour les cyclos (de 9,5 et 20 km). Des balades qui vous emmèneront à la découverte de jardins exceptionnels de quelques particuliers - ou même de certains lieux qui vous sont inaccessibles en temps normal - tout en vous permettant de découvrir ou mieux connaître les chemins et sentiers éparpillés sur Lasne.

Le thème de cette année : les arbres remarquables. Grâce au roadbook (que vous pouvez télécharger sur le site web de la commune), vous pourrez alors suivre pas à pas les balades, avec évidemment une multitude d’informations disponibles, des questions et autres petits challenges à effectuer au gré de vos balades. Une activité à réaliser entre amis, en famille ou même en solo à partir de la place Communale, point de départ et d’arrivée des boucles proposées.

À signaler qu’à votre retour de la balade (ou avant de s’élancer), quelques animations vous seront proposées, notamment sur le thème de la mobilité douce. Parmi celles-ci, la commune a mis sur pied une bourse d’occasion de matériel à roues pour enfants. Vous pourrez donc y vendre/acheter des trottinettes, vélos, skates, rollers, etc. Une condition toutefois, ces objets doivent être en bon état de fonctionnement.

Pour y participer, pas besoin de rester des heures à attendre comme dans une brocante. Vous déposez le matériel dont vous souhaitez vous séparer entre 9 h et 10 h et vous en fixez le prix. En cas de vente, vous recevrez alors cette somme. Si votre objet ne trouve pas preneur, vous aurez alors soit la possibilité de la récupérer entre 13 h et 14 h soit de l’offrir à une association d’aide à l’enfance.

Gérald Vanbellingen