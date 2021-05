Lors du premier confinement, Jacques D, un habitant de Braine-l’Alleud, s’est fait repérer alors qu’il venait de voler une cartouche d’encre au Colruyt de Genappe. Il a été fouillé et à cette occasion, on a trouvé sur lui des stupéfiants ainsi qu’une somme de 500 euros. Ce qui a laissé penser aux enquêteur que l’homme vendait peut-être de la drogue.

Une perquisition a été menée à son domicile et les policiers y ont trouvé plus de 2,6 kilos de cannabis, des amphétamines et une somme dépassant les 26.000 euros. Le suspect avait un train de vie allant bien au-delà de ses possibilités financières déclarées. Il avait acheté sa Mercedes en cash pour 33.000 euros, et se rendait très souvent aux Pays-Bas pour s’approvisionner.

Il a avoué fournir diverses drogues à ceux qui lui passaient commande, ce qui lui rapportait d’après ses propres estimations environ 5.000 euros chaque mois.

Sans doute grâce à la crise sanitaire, l’homme a échappé à la détention préventive. Il a été laissé en liberté moyennant le respect de conditions… qu’il s’est empressé d’oublier. A la fin de l’été, la police a même reçu des informations disant qu’il avait repris son trafic.

Des écoutes ont été effectuées et elles ont en effet confirmé cette situation. En décembre dernier, les enquêteurs ont appris que Jacques allait se rendre une nouvelle fois aux Pays-Bas. Il l’ont intercepté à son retour, et se sont aperçus qu’il ramenait, caché dans la console de sa deuxième Mercedes - l’autre avait été saisie - un peu moins de 200 grammes de cocaïne. D’autres pacsons étaient cachés dans de fausses cannettes de coca.

Le tribunal correctionnel a examiné l’affaire et condamne le prévenu à trois ans de prison avec un sursis pour la moitié, à une amende de 8.000 euros avec sursis partiel, et ordonne la confiscation à sa charge d’une somme de 15.000 euros.