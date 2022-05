On peut parler de véritable success story wallonne. De six employés au moment de la création en 1997 (dont quatre sont toujours là) à trente aujourd’hui; d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros la première année à 36 millions au dernier bilan; de 100 en 1997 à plus de 400 véhicules vendus en 2021, Kronos Porsche Centre a le sourire au compteur. "Ces chiffres font plaisir", confie le Grézien Thierry Van Dalen, administrateur délégué, qui a fondé la concession avec son frère, Marc Van Dalen, et Jean-Pierre Mondron. "Nous avons régulièrement les meilleurs taux de satisfaction en vente comme en après-vente en Europe pour la marque Porsche. C’est chouette d’avoir quelque chose comme ça en Wallonie. Notre concession tire les autres vers le haut et nous en sommes fiers".