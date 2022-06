Le pôle sportif Baudouin Ier, à Louvain-la-Neuve, génère trop de nuisances sonores pour ses riverains. C’est ce qu’est venu exposer le président de l’Association des habitants de Louvain-la-Neuve au conseil communal de ce 31 mai.

Sébastien Combéfis a mis en branle la procédure pour interpeller le collège en prélude à la séance. Les tapages, tant diurnes que nocturnes, sont "de plus en plus récurrents" et "gagnent en intensité". Il a cité une série de faits concernant surtout le Louvain-la-Neuve Hockey Club, un peu moins le Rugby Ottignies Club (ROC), très peu le skatepark ouvert l’an dernier et qui suscitait pas mal de craintes parmi les riverains et pas du tout la pétanque.

