Le service de transport à la demande, « TEC à la demande » toujours en cours d’expérimentation à Louvain-la-Neuve dans le cadre du projet-pilote Navajo, prolonge sa phase de test jusqu’au 31 août 2022. A partir du 1er septembre, le TEC à la demande desservira également le centre-ville d’Ottignies, la clinique Saint-Pierre et Sart-Messire-Guillaume.

Pour rappel, le projet-pilote Navajo teste deux solutions de mobilité à Ottignies-Louvain-la-Neuve : un transport à la demande dynamique (TEC à la demande) mais aussi la navette Autonome-e dans un environnement complexe. L’heure est à présent à l’évaluation intermédiaire du projet. Il a été décidé que la navette autonome arrêtera bien de circuler le mardi 31 août, mais les résultats mettent en évidence le besoin et la pertinence de prolonger l’expérience du service TEC à la demande, lancée le 8 février dernier. C’est donc avec l’appui du Ministre de la Mobilité, Philippe Henry, le TEC et la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve qu’il a été décidé de prolonger l’expérience d’un an.

Le TEC à la demande circule du lundi au vendredi de 7h30 à 23h et le samedi de 10h30 à 23h. Les voyageurs peuvent réserver leur parcours via l’application du même nom. Ils peuvent ensuite suivre en temps réel l’arrivée du véhicule, dont le prix d’un trajet est de 2,10 euros par personne, excepté les enfants de moins de 6 ans qui voyagent gratuitement. Il est également possible d’acheter des trajets en prévente. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la navette.