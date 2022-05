"En ce dimanche, mon téléphone fixe et mon GSM ont failli surchauffer avec le survol récurrent d’un hélicoptère et beaucoup plus encore à cause de survols intrusifs de drones : je soutiens totalement l’exploration de la troisième dimension mais il y a des règles à respecter."

Derrière ce petit message humoristique posté ce week-end sur les réseaux sociaux, le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart, a voulu rappeler à la population qu’on ne fait pas n’importe quoi dans les airs. Samedi, ce sont les passages répétés d’un petit hélicoptère qui ont indisposé certains habitants, surtout, semble-t-il, du côté de Bois de Nivelles.