Annulée en 2020 puis en 2021, la foire agricole était de retour lundi dans le centre de Nivelles. Dans une version encore un peu timide : les grands rassemblements d’animaux pour les concours se heurtent à des règles de plus en plus strictes et après deux ans d’interruption, il fallait remotiver les éleveurs. Dans le cloître, plus de lapins ou de volailles non plus : le cercle de petit élevage n’a pas donné suite aux appels du comité d’organisation.