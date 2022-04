Active depuis 2015 à Nivelles, l’ASBL Les Hirondelles a été fondée par Olesya Dyakun, originaire du Kazakstan et mariée avec un Ukrainien. Ce "centre socioculturel de création", soutenu par la Ville et le Centre culturel, propose depuis des années des ateliers pour tous, où on parlait déjà russe ou ukrainien. Et lorsque les premiers Ukrainiens réfugiés de guerre sont arrivés en terre aclote, l’association a proposé ses services.