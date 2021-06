Petit à petit, la vie reprend son cours plus ou moins normal du côté de Jodoigne. Et après Nivelles et Genappe qui ont annulé l'obligation de porter un masque en rue, c'est au tour de la cité de la Gadale de leur emboiter le pas. En effet, à partir de ce lundi 21 juin, le port du masque en rue ne sera plus obligatoire. "Nous avons préféré attendre lundi pour prendre cette décision pour passer les événements de ce week-end qui vont tout de même drainer beaucoup de monde", explique Jean-Luc Meurice, le bourgmestre jodoignois.



Le port du masque ne sera donc plus obligatoire en rue d'ici quelques jours même si quelques exceptions subsistent tout de même. "Dans les commerces par exemple, il reste obligatoire mais on se rend compte également que les gens continuent malgré tout de porter leur masque", enchaîne le maïeur. Pour être complet, on ajoutera que les Jodoignois devront continuer de porter leur masque lors du marché hebdomadaire, quand la distanciation sociale d'au moins un mètre 50 n'est pas possible et également aux abords des établissements scolaires, une heure avant le début des cours et une heure après la fin de ceux-ci.