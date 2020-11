Les deux Perwéziens sont les premiers étudiants diplômés en viticulture à l’IFAPME.

Chez les Pierard, on est agriculteurs de père en fils depuis déjà quatre générations. Jusqu’à présent, Michel et son fils Norman avaient pour habitude de cultiver des pommes de terre, des choux, des betteraves et d’élever des Blanc Bleu et des vaches laitières. La famille originaire de Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes, à Perwez, est même la plus petite laiterie d’Europe.

Mais à 53 ans, Michel Pierard a eu envie de se lancer un nouveau challenge et de découvrir un domaine dont il avait encore tout à apprendre : la viticulture. Non pas que l’agriculteur soit un passionné de vin depuis sa majorité, mais c’est surtout qu’il a découvert assez récemment ce que c’est de boire de l’excellent vin.

C’est que son épouse, désignée il y a quelques années présidente du comité de jumelage avec le village Kaysersberg, en Alsace, est amenée à s’y rendre régulièrement. Michel l’a accompagné à plusieurs reprises et a eu l’occasion de faire connaissance avec des vignerons locaux. Tombé sous le charme de la région et surtout de ses vignes, le Perwézien s’est mis en tête que, lui aussi, pourrait posséder son propre vignoble. Alors quand son épouse lui a annoncé en 2018 qu’une formation en viticulture – la première de Belgique ! – allait s’ouvrir à l’IFAPME à Perwez, il n’a pas hésité une seconde.