Depuis des jours déjà, le téléphone ne cesse de sonner et les messages affluent sur la page Facebook du club New Fit dont les salles sont situées à Genappe et Ottignies.

Des questions sur la réouverture, les mesures, l’accès aux cours collectifs… mais aussi des demandes d’inscription. " J’ai plein de nouveaux clients et des rendez-vous toute la semaine, y compris des personnes âgées qui veulent se remettre au sport", se réjouit le responsable du club Gaëtan Lebegge.

Lundi vers 11 heures, la salle comptait moins de dix sportifs, répartis entre les espaces cardio et musculation. Et tous étaient ravis de retrouver leur salle de sport. " Je suis vraiment contente de revenir, lance d’emblée Joëlle sur son tapis de course. Ça ne me dérange pas que les vestiaires et les douches soient condamnés, je ne les utilisais déjà pas avant. " Même son de cloche du côté de Thomas : "Ça fait huit ans que je suis membre, c’est comme une deuxième famille ici, ces trois mois ont été longs, nous dit-il après son entraînement. Quant aux mesures, ça me paraît normal de désinfecter les machines, c’est ce qu’on faisait déjà avant. Et la fermeture des vestiaires, c’est une question de sécurité."

" Les clients sont tellement compréhensifs, aucun ne m’a demandé d’être remboursé de la période pendant laquelle la salle était fermée, ça fait plaisir ", conclut le gérant.