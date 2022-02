La déception est grande pour le parti OLLN 2.0 (MR), à Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon Quentin COLETTE © BELGA

"La déception est grande. Pas pour nous-mêmes mais pour les citoyens", déclare OLLN 2.0 (MR). La déception est forcément énorme du côté d’OLLN 2.0-MR. Après 22 ans dans l’opposition à Ottignies-Louvain-la-Neuve, une opportunité s’était ouverte, Avenir (CDH) et le PS venant les trouver pour former une nouvelle alliance et éjecter Ecolo du pouvoir. Ce qui, au passage, leur permettait de récupérer le mayorat.