La Ville dément : les mesures sanitaires ont été prises et seront même renforcées dès ce jeudi.

Depuis vendredi, suite aux mesures annoncées par le Conseil national de sécurité pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, la Ville de Jodoigne a adapté ses services communaux. Les services sont ainsi ouverts au public uniquement de 8h30 à 12h et ne sont accessibles qu'en cas d'extrême nécessité. Le personnel administratif est invité à travailler un jour sur deux et est tenu de respecter une série de mesures d'hygiène.

Mais le témoignage d'un ouvrier communal de la Ville a de quoi surprendre, alors que le gouvernement fédéral a pris des dispositions encore plus strictes mardi soir, dont le confinement du pays. Il dénonce l'absence de mesures d'hygiène et de distance sociale, pourtant recommandées par le fédéral, dans le service Travaux. "On a demandé des gels désinfectants dans les camionnettes, ça nous a été refusé, déplore Rony Grassagliata, ouvrier au service des espaces verts, cimetières et festivités. Les distances d'un mètre ou de 1,5 mètre ne sont pas non plus respectées : on est deux voire trois par camion, on a à peine 50 cm d’espace entre nous. Dans les bureaux, les employés ne peuvent pas se croiser. Ils viennent un jour sur deux avec des horaires réduits. Chez nous, ils ont formé deux équipes, l'une qui commence à 7h30 et finit à 14h30 et l'autre qui travaille de 9h30 à 16h30. Donc les deux équipes se croisent de 9h30 à 14h30. C'est une mesure qui n'a aucun sens ! Enfin, le matin, on nous réunit dans le réfectoire, on est à 25 à 30 personnes dans 25 m². Là non plus, on ne respecte les distances sociales."

Et l'ouvrier de douter de la pertinence de leurs missions dans de telles circonstances. "Aujourd’hui, j’ai planté des fleurs dans les cimetières et dans les parcs. On nous fait prendre des risques pour rien."

Des mesures encore plus strictes dès ce jeudi

Du côté de la Ville, on se défend de tout manquement concernant les mesures sanitaires au sein du service des Travaux. "Vendredi, on a mis en place pour la ville et pour les ouvriers, des équipes A et B, rappelle le directeur général de la Ville Jonathan Piret. L'équipe A commençait plus tôt et l'équipe B plus tard pour qu’elles ne se croisent pas. Ils sont réunis le matin - et pas dans un réfectoire - et reçoivent leurs directives. Ensuite, ils partent sur leurs missions mais sans contact entre eux. On a en outre réduit leur temps de travail de 2 heures pour réduire les risques."

Et dès ce jeudi, des mesures encore plus poussées seront mises en application. "On va créer cinq équipes d’ouvriers et chaque équipe ne travaillera qu’un jour par semaine, poursuit le directeur général. On a besoin d'eux. Aujourd'hui, il fallait par exemple placer des barrières Nadar devant les commerces pour organiser la file à l’extérieur. On essaie de trouver la moins mauvaise solution."

Le directeur général reconnaît que la promiscuité dans les camionnettes est problématique et indique qu'avec ces équipes réduites, ils ne seront plus qu'un voire deux par véhicule. Ce qui devrait réduire les risques de contamination.