Les deux projets seront bien financés par la Région wallonne dans le cadre de son plan mobilité et infrastructures 2020-2026.

Le projet de contournement Nord de Tubize a bien été retenu dans le plan mobilité et infrastructures 2020-2026. Un budget de 3,4 millions d’euros à charge de la Sofico est prévu pour la liaison entre l’A8 et la N246 sur une enveloppe totale de 11 millions d’euros. Là aussi, c’est Sowafinal qui prendra en charge le reste du financement. Des procédures d’expropriation sont en cours et les travaux devraient débuter fin 2021-début 2022.

Du côté de Jodoigne, la phase 3 du contournement reçoit un subside de 6 millions d’euros, sur un montant de 22,5 millions d’euros pour l’ensemble du projet. Une enquête publique relative à la réalisation de la phase 1 (construction de voiries, d’un parking et du hall sportif) est en cours. Les travaux devraient débuter dans le courant 2021.