Depuis le début du tournoi, les drapeaux sont de plus en plus nombreux devant les fenêtres des maisons. C’est un match très important pour les citoyens de Tubize où la communauté italienne est fort présente. Mais il est certain que, pour de nombreux supporters, choisir entre les Diables rouges et la Squadra Azzura est difficile.



Le Tubizien Massimo, d’origine italienne, a décidé de ne pas choisir. "Je serais content pour le gagnant, malgré tout ce qui peut se passer", explique-t-il. Les cafetiers sont déjà prêts pour la rencontre. Selon Anaïs Milani, qui travaille à la brasserie Côté Senne, il y aura plus de monde que lors des matchs précédents. "Nous avons rendu obligatoire les réservations et nous sommes déjà complets", explique-t-elle.

Environ 200 personnes sont attendues sur la terrasse où un grand écran projettera le match. "Les gens sont déjà super emballés." Selon elle, contrairement aux différends avec les Français, l’ambiance est à la bonne entente entre Belges, Italiens et Italo-Belges. Les gérants de la brasserie ont tout de même prévenu la police vu le nombre de personnes présentes. "Nous avons aussi prévu des sorteurs en cas de problèmes", explique Anaïs Milani. L’établissement prépare l’événement au fur et à mesure pour accueillir tout le monde et assurer le meilleur service possible.