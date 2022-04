La Ville de Tubize a souscrit à un nouveau service pour ses citoyens. La Ressourcerie Restor collecte chez les Tubiziens et les Tubiziennes les objets réutilisables et les encombrants en un seul passage.

Le service est gratuit pour les citoyens et citoyennes avec un maximum de 3m³ par trimestre par foyer dans une proportion de minimum 25% d’objets réutilisables par collecte.

Pour un rendez-vous, il suffit de téléphoner au 02/ 355.07.49.

La Ressourcerie Restor donne une seconde vie à tous ces objets, favorise le réemploi à l’échelle locale et répare les gros électroménagers. Faire appel à eux, c’est soutenir un projet social et environnemental.

Cette collecte vise à diminuer la masse des déchets ménagers et vient compléter – et non remplacer – la collecte sur demande des déchets encombrants ménagers organisée par l’intercommunale in BW.

La Ressourcerie Restor, ce sont aussi deux magasins, dont un tout neuf, à Tubize. Un petit supermarché de la seconde main qui regorge de trouvailles et d’objets du quotidien vendus à des prix très avantageux.

Vous y trouverez des gros électroménagers vendus avec garantie, des objets sélectionnés et triés, des vêtements colorés, des meubles séculaires, de la vaisselle vintage et de la déco pour tous les intérieurs.

La Ressourcerie Restor, située rue de Bruxelles 189 à 1480 Tubize, est ouverte du mardi au samedi entre 10h et 18h.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service vie citoyenne et communication de la Ville par téléphone au 02/ 355.16.21 ou 0498/31.33.33 ou via accueil.vcc@tubize.be.