Les inondations ont touché de nombreuses familles en Wallonie, notamment à Wavre. Proche du centre-ville, Walibi aussi était complètement sous eau. Et quand celle-ci s’est retirée, les dégâts étaient impressionnants, assez pour obliger le parc à fermer jusqu’au mois d’octobre. La bonne nouvelle un mois plus tard, c’est que les travaux avancent bien. "Tout se passe comme prévu pour le moment, mais il y a encore du boulot, indique Justien Dewil, porte-parole du parc. Le timing est respecté et nous comptons bien ouvrir début octobre, comme prévu."